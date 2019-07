Come riporta il Corriere dello Sport, la Roma vuole rinforzare la propria difesa con un giocatore della Juventus. Ai giallorossi piacciono Daniele Rugani e Merih Demiral. In nome della nuova alleanza nata sotto il sole di questo mercato estivo, la società capitolina spera di convincere i bianconeri a cedere uno dei due centrali in prestito.