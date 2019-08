Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa anche del mercato giallorosso da qui al prossimo 2 settembre. In particolare, il club è accostato con forza a Daniele Rugani, in partenza dalla Juventus. Queste le dichiarazioni di Fonseca a riguardo: "La Roma sta cercando un difensore centrale che abbia esperienza e che migliori la formazione. Ho parlato con Petrachi e non vogliamo prendere un giocatore tanto per prenderlo. Non è facile trovare un giocatore con tali caratteristiche. Avrei preferito averlo prima, è evidente, ma ho piena fiducia nei centrali che ho a disposizione. Mancini era abituato a giocare con un altro sistema. Sono soddisfatto per la sua crescita. Domani giocheranno Fazio e Jesus".