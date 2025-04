Roma, Ranieri si sbilancia: 'Siamo molto vicini al nuovo allenatore'

Il Messaggero ha intervistato l'allenatore della Roma, reduce dal pareggio in campionato contro la Juventus , che in questa fase è impegnato anche con la dirigenza nella ricerca del suo successore (per cui sono stati fatti diversi nomi, tra cui quelli di Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini, accostato pure agli stessi bianconeri): "Io sarò senior advisor, e mo’ traducetelo come ve pare (ride, ndr). So che sarò un punto di riferimento per loro, consiglierò cosa è giusto e cosa non lo è, ma poi a decidere è la proprietà. Credo sia per tutti così".

Le parole di Ranieri sul prossimo allenatore della Roma

- "L’allenatore non è scelto da me, non funziona così. Se ho fatto una lista di nomi, con pregi e difetti, sta anche ai Friedkin deciderlo. Ghisolfi ed io abbiamo seguito il modello inglese. Siamo partiti da 7-8 nomi per arrivare a 3-4. Se la lista è stata consegnata? Da mo'. Siamo vicini, molto vicini, sono convinto che arriverà un buon allenatore. Chiunque arrivi, lasciamolo lavorare. Ora ho detto di prendere un tecnico da Roma e andiamo avanti".- "Sì però ho risposto: no grazie".- "Ci credete che non lo conosco? Mai incontrato. Ho letto che sarei andato a cena con lui. Mai visto. Credetemi, vi prego".- "Certamente, ho sempre detto che più bugiardi dei calciatori ci sono soltanto gli allenatori ed ex cal­ciatori (e scoppia a ridere, ndr). Torno serio, signori miei andate a chiedere a qualsiasi allenatore se sarebbe felice di allenare la Roma. Chi vi risponderebbe di no?".