Era arrivato a un passo dalla Juventus, poi si è accasato alla Roma, in un’estate che ha cambiato per sempre la sua carriera: Patrik Schick è un giocatore in cerca di rilancio, al termine di una stagione che l’ha visto nuovamente nel ruolo di riserva in giallorosso. “Mi dispiace per Schick e gliel'ho detto, è un grandissimo giocatore, ma ci sono giocatori che a 19 anni sono già maturati e altri no”, ha spiegato oggi in conferenza stampa Claudio Ranieri: “Gli ho detto che mi dispiacerà vederlo a 28 anni esplodere come potrebbe fare già adesso. Spero che possa rimanere a Roma e far vedere che non mi ero sbagliato sul suo conto"