AFP via Getty Images

Roma-Juventus, Ranieri in conferenza

L'allenatore della Roma, Claudio Ranieri, ha parlato anche in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Juventus. Il tecnico italiano si è soffermato sui bianconeri e sull'arrivo di Igor Tudor che ha cambiato la squadra.SULLA JUVE - "Sì, ce lo aspettavamo. Sapevamo bene che Tudor avrebbe portato la sua mentalità, la sua grinta, la sua verticalità. Non ci hanno sorpreso, sono stati molto bravi, Ci aspettavamo una partita difficile e all'inizio ci hanno schiacciato, la Juventus è una grande squadra e lotterà per il quarto posto, io scommetterei su di loro. Nel nostro miglior momento hanno fatto gol loro, c’era stata prima una grande parata di Svilar e poi un’ottima incursione di Dovbyk e Cristante. Nel secondo tempo abbiamo cominciato a tirar fuori la testa. È stato bello l’aver pareggiato subito la gara e quando capisci di non poter vincere è importante riuscire a non perdere".

"È importantissima, inizia il rettilineo finale. Ci poteva stare una falsa partenza. Ora arriva il derby che è una partita bellissima, immensa, ma che si commenta solo a fine partita sperando che si faccia bene, sperando che i tifosi si possano divertire e che ci sia tantissima tecnica in campo».