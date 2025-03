Roma, Ranieri fa chiarezza: 'Non sarà Gasperini il nuovo allenatore'

Getty Images

Le parole di Ranieri sul prossimo allenatore della Roma

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Lecce,ha risposto anche a una domanda sul futuro allenatore della, figura per cui sono stati fatti vari nomi di recente tra cui quelli di(accostato anche alla Juventus ) e di Massimiliano Allegri."Me lo aspettavo, sono contento", le parole del tecnico giallorosso, nel tentativo di fare chiarezza tra le tante voci. "Questa settimana abbiamo parlato di Gasperini, la prossima di un altro. Se andiamo a trovare un altro allenatore e gli chiediamo della Roma, che volete che dica? La cosa che mi fa felice è che avete tirato fuori talmente tanti nomi che di quelli con cui ho parlato non ne avete tirato fuori neanche uno. Mi fa piacere, significa che siamo sulla buona strada. La scadenza? Quando il Presidente lo vorrà dire, e lo conoscete".