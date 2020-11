Tiago Pinto è - anzi sarà, da gennaio 2021 - il nuovo direttore sportivo della Roma di Friedkin. La fine di un casting che in un primo momento aveva visto tra i possibili candidati pure Fabio Paratici. Esattamente tre mesi fa, in qualità di team manager del Benfica, Pinto aveva parlato a Sky Sport del calcio italiano, non risparmiando elogi a un giocatore della Juventus: "Il mio giocatore preferito in Serie A è Paulo Dybala, al pari di Zlatan Ibrahimovic. Dybala tecnicamente è il giocatore con cui mi identifico, è un piccolo Messi fin dai tempi di Palermo".