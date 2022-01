Dopo gli arrivi di Sergio Oliveira e Maitland-Niles, Mourinho aspetta ancora un regalo dal mercato. Ed proprio la Juventus che può dargli una mano: non è un mistero che in cima alla lista del portoghese ci sia Granit Xhaka, che era stato a un passo dalla Roma in estate e che sembra fuori dal progetto Gunners. E la Juve? L'arrivo da Torino a Londra di Arthur potrebbe ulteriormente spingere lo svizzero verso la Capitale. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, Tiago Pinto ci spera per poi provare a prendere Xhaka in prestito con diritto di riscatto.