Nicolò Zaniolo non sta vivendo un bel periodo a causa delle prestazioni continuamente altalenanti. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport la società giallorossa gli avrebbe offerto l'aiuto di un mental coach per superare questo periodo difficile. La risposta del giocatore classe 1999 sarebbe un no secco, in quanto sarebbe convinto di poter superare in autonomia anche questo periodo non semplice, senza l'aiuto di un mental coach.