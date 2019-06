Nicolò Zaniolo ha sorpreso la Roma con una stagione da urlo. È lui la rivelazione tra i giallorossi. Tuttavia, ora il giocatore dovrà vedersi con il club capitolino per discutere del rinnovo di contratto. C’è l’intenzione di proseguire insieme ancora per un’altra stagione. I giallorossi vorrebbero rendere Zaniolo il simbolo del nuovo corso. Tuttavia, bisogna prima vedersela con la Juventus che ha messo gli occhi sul talento classe 1999. I bianconeri si sono già fatti avanti, sondando il terreno e ricevendo, per ora, il rifiuto della Roma. Ma la situazione può cambiare in caso di mancato accordo. I campioni d’Italia restano in agguato.