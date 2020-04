La Fifa ha aperto al prolungamento del termine dei contratti dei (30 giugno) per permettere a tutti i giocatori in prestito, in scadenza o comunque al culmine dell’esperienza in un club, di concludere la stagione come avrebbe fatto prima dell’emergenza coronavirus. La Roma si è mossa in questa direzione, assicurandosi la permanenza di due big. Stando a quanto riporta Sky Sport, i giallorossi hanno esteso i contratti di Smalling e Mkhitaryan, trovando l’accordo rispettivamente con Manchester United e Arsenal per permettere ad entrambi di concludere la stagione nella Capitale. Il difensore inglese era stato accostato dalla Juventus, che dal canto suo non era convinta per il fattore età