Oggi è il primo giorno di lavoro per il nuovo tecnico, che inizierà poi i colloqui con i suoi giocatori, su tutti Edin, fortemente desideroso di conoscere i piani relativi al suo futuro. Legato alla Roma per un altro anno con un ingaggio da 7,5 milioni di euro, è da un paio di stagioni al centro di voci e trattative. Non ha mai forzato la mano per andarsene, ma vuole però comprendere quanto sarà centrale nelle future strategie dei Friedkin. Anche la Juve ha pensato e pensa a lui per l'attacco, tra i profili in fase di valutazione.