Il tecnico della Roma Primavera Alberto De Rossi è intervenuto ai microfoni di Sportitalia dopo la vittoria contro la Juve nella semifinale dei playoff scudetto (2-0 il risultato finale a favore dei giallorossi). Ecco il suo commento sulla squadra di mister Andrea Bonatti: "Partita complicatissima, ma ce l'aspettavamo così perchè li avevamo già incontrati tre volte. Ma sapere come giocano, le loro idee, non ti dà poi la certezza in campo, perchè diventano imprevedibili. Sono grandi palleggiatori e soprattutto sono molto forti, sono arrivati quasi in fondo anche in Youth League".