La Roma fa sul serio per Paulo Dybala. Dopo i rumors dei giorni precedenti infatti, il club giallorosso sembra intenzionato a sferrare l’assalto decisivo all’ormai ex 10 della Juve. Come riportato anche da La Repubblica, nelle prossime ore è previsto un incontro tra Thiago Pinto e la Joya, con il dirigente del club capitolino che proverà in tutti i modi di convincere Dybala a trasferirsi a Roma.