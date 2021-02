Edin Dzeko sarà in panchina contro la Juventus. Come riporta Sky Sport, l'allenatore Paulo Fonseca è stato convinto dalle scuse del giocatore, e dopo che sul mercato l'attaccante bosniaco è rimasto alla Roma si prospetta un graduale rientro in squadra. Per l'appunto, partendo dalla panchina sabato alle 18 all'Allianz Stadium. Di sicuro Dzeko non sarà più il capitano per tutta la stagione e da sabato si giocherà le sue chance di tornare titolare partendo alle spalle di Borja Mayoral nelle gerarchie. Poi a fine stagione si vedrà chi rimarrà e chi andrà via.