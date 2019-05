Il futuro di Mattia Perin sembra sempre più lontano dalla Juventus. Il portiere ex Genoa potrebbe accasarsi alla Roma, specialmente se il club giallorosso dovesse arrivare a Gian Piero Gasperini, allenatore già incontrato dal portiere bianconero nella sua esperienza genovese. La Juve non si è opposta all’idea della cessione ma per il vice Szczesny chiede almeno 25 milioni. Dalla Spagna, la voce viene confermata. I giallorossi sarebbero fortemente intenzionati a concludere l’operazione, ma prima attendono la conclusione della stagione per poter affondare il colpo. Tengono banco la questione Champions e gli eventuali scenari societari interni al club capitolino. Lo riporta il Mundo Deportivo.