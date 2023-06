La notizia era nell'aria da tempo, con addirittura la gaffe della Figc che ha dato la notizia del trasferimento prima addirittura dei due club, ma ora è arrivata anche l'ufficialità. La Roma ha ceduto a titolo definitivo al Sassuolo sia Cristian Volpato che Filippo Missori.- Il valore complessivo dell'affare sarà di circa 10 milioni di euro suddivisi in 7,5 milioni per il fantasista gestito dall'agenzia di Francesco Totti e 2,5 milioni per il terzino dell'Italia Under 19 per cui la Roma mantiene anche una percentuale sulla rivendita.