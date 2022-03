Tiago Pinto, a Sky, parla così di Zaniolo: "Ha potenzialità incredibili, ha bisogno di libertà, può fare diversi ruoli, dipende anche da come gioca la squadra. La Roma gioca diversamente dall’Italia ma con le sue doti fisiche gli serve spazio, non lo vedo prima punta ma ha grandi qualità e un allenatore come Mourinho capace di gestirlo nella maniera migliore”.