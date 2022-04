Tiago Pinto, general manager della Roma, parla così a Sky Sport di Zaniolo, questa sera titolare e autore di una doppietta: "Come ho già detto in occasione della gara contro la Salernitana avevo la certezza che sarebbe stato importante per noi. E' una stagione particolare per lui perché torna a giocare con continuità dopo due anni, oggi siamo contenti che sia tornato nell’undici iniziale per aiutarci".