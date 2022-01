Le parole di Tiago Pinto sul caos Covid, ai microfoni di Dazn, prima di Milan-Roma: "Capisco la domanda e quello che sta accadendo da due anni, questa è una realtà del mondo e dobbiamo capire le regole del calcio. Non possiamo dimenticare che è una situazione di salute pubblica, bisogna riflettere su questo che va oltre il calcio. Come Roma, ci piace essere presenti nelle discussioni. I criteri sono importanti, però il COVID-19 va oltre. Penso che le regole della UEFA ci siano, se noi cambiano troppe regole campionato per campionato è più difficile. Sono d’accordo con la decisione di ieri".