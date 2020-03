Arrivato nella capitale da appena un anno, dopo una tormentata diatriba con il Torino, il futuro di Gianluca Petrachi potrebbe già abbandonare le tinte giallorosse. L’attuale direttore sportivo della Roma, infatti, non è di certo stabile nel suo ruolo, sia per l’imminente cambio di proprietà (anche se Dan Friedkin potrebbe confermargli la fiducia) che per un calciomercato non sfavillante. Ecco allora che gli analisti quotano un esonero o le possibili dimissioni di Petrachi da ds della Roma entro il 31 luglio 2020, come riporta Agipronews, a 1,50. Una valutazione molto bassa che lascia pensare a una quasi certezza. Vale 2,30 infatti la possibilità che il ds ex Torino veda proseguire la sua esperienza con al Roma (il suo contratto scade nel 2022). Ma, nel caso in cui il futuro fosse lontano dalla Capitale, chi potrebbe prendere il posto del dirigente salentino negli uffici di Trigoria? La suggestione giallorossa potrebbe portare a Fabio Paratici, ma anche Daniele Faggiano del Parma e Marcello Carli del Cagliari potrebbero affiancare Guido Fienga nella nuova Roma di Dan Friedkin.