Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Sky Sport della gara con la Juve ma non solo.



CALO DI TENSIONE - "Non è semplice, devi entrare nel subconscio dei giocatori. Ognuno di loro vive momenti, situazioni. Il lavoro deve essere quello di parlare sempre, far capire quanto sia importante mentalizzarsi. Perdere punti con squadre meno blasonate, poi li paghi. Settimana scorsa è evidente, non è semplice però perché si parla di ragazzi di 24,25 anni. Per noi è più semplice. Fonseca sta imparando il calcio italiano, sta capendo come affrontare le squadre che stanno sotto. Dobbiamo lavorare e cercare di migliorare tutto".



KALINIC - "Deluso? A Roma si tende a bruciare tutto e tutti. Ha fatto 100 minuti, ma non perché ha fatto schifo. Gli hanno rotto il perone e ha faticato. Non era in una condizione ideale, settimana scorsa era tornato. Se ritrova il gol, magari rivediamo un Kalinic diverso".



RICALDAMENTO - "Diciamo che nel prima si cerca un po' di far provare le situazioni di campo che arrivano da qualche momento. E' possesso palla, non partitina. Per trovare brillantezza. Peculiarità di Fonseca? C'è chi lo fa con più o meno intensità, ma con Fonseca c'è più lavoro con la palla e meno a secco".



MERCATO - "Qualcosa faremo. E' evidente che adesso abbiamo un centrocampista in meno, Pellegrini successivamente è integrato come trequartista. Oggi rientra Cristante, ma c'erano Diawara e Veretout. Possibile che entri un prospetto giovane in mediana, dobbiamo farlo lavorare peprché giovane. Gioca nella sua squadra, portarlo via a gennaio è difficilissimo. Ma lavorando con noi può diventare il centrocampista del futuro. Il nome? Sì, certamente ce l'ho in testa. Amo essere omertoso, poi il prezzo schizza e la società fa le pulci".