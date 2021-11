Brutte notizie in casa, infortunatosi nei primi minuti del posticipo contro il Torino, tornerà in campo nel. Il centrocampista giallorosso, su cui punta parecchio anche la Nazionale di Roberto Mancini, si è sottoposto oggi a degli esami che hanno evidenziato unaalla coscia destra: per lui, il 2021 si chiude qui. Dovrebbe tornare a disposizione immediatamente dopo la sosta. Lo riferisce Sky Sport.“Ancora tre punti importantissimi. Orgoglioso di tutti voi, grande vittoria.”, aveva scritto ieri lo stesso calciatore sui social, dopo il successo col Torino.