La Roma inizia a muovere i primi timidi passi sul mercato. I giallorossi sono alla ricerca di un nuovo portiere, dopo il flop di Robin Olsen. Antonio Mirante rimarrà nella squadra capitolina, ma si sta cercando un numero uno affidabile e più giovane dell’ex Bologna. Il primo nome sul taccuino del Direttore Sportivo Gianluca Petrachi è Pau Lopez, estremo difensore del Betis Siviglia. L’alternativa è Salvatore Sirigu, pronto a seguire il ds dal Torino. In leggero calo le quotazioni di Alessio Cragno del Cagliari. Resta viva la pista che porta a Mattia Perin. Il portiere ex Genoa ha vissuto alla Juventus una stagione da vice di Wojciech Szczesny e cerca una squadra in cui rilanciarsi nuovamente da titolare. Tuttavia, le possibilità di un suo arrivo a Roma sono piuttosto basse al momento.