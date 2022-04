Carles Perez crede al quarto posto. L'esterno d'attacco della Roma ha parlato ai microfoni di AS, dicendo la sua sul rush finale di stagione (dei giallorossi e non solo). Ecco le sue dichiarazioni: "Quelli contro Napoli e Inter sono due match chiave per vedere se riusciremo a raggiungere la Juventus per il quarto posto. Nelle ultime 10 partite siamo quelli che hanno totalizzato più punti, vogliamo continuare così".