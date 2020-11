La Roma cerca un direttore sportivo sul mercato. Il nome nuovo è quello di Javier Ribalta, spagnolo in forza ai russi dello Zenit San Pietroburgo con un passato in Italia fra Torino, Milan, Novara e Juventus. Proprio per la Juventus si era fatto il nome di Ribalta, in quei giorni tribolati in cui Paratici rischiava di essere trascinato dall'addio di Maurizio Sarri.