Dopo aver acquistato Paulo, laprende "spunto" dallaanche su un altro fronte, non legato al calciomercato. Il club dei, infatti, sta lavorando per realizzare il nuovo stadio, e dopo aver trovato l'area giusta, quella di Pietralata, ha individuato anche i tecnici per gli studi preliminari: si tratta dello studio di architetti guidato da Gino, il designer specializzato in maxi impianti sportivi che ha lavorato anche all'ideazione dellodi Torino. Lo stesso gruppo, già nel 2009, aveva depositato a Trigoria il progetto dello stadio Franco Sensi.