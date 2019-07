La Roma deve sostituire il vuoto lasciato al centro della difesa dalla partenza di Kostas Manolas, direttosi a Napoli nella serata di ieri dopo il pagamento da parte di Aurelio De Laurentiis della sua clausola rescissoria da 36 milioni di euro. Ora i giallorossi hanno un nuovo obiettivo per il reparto arretrato, condiviso con la Juventus: si tratta di Toby Alderweireld, centrale in possibile partenza dal Tottenham in questa rovente estate di mercato. I bianconeri, però, al momento sembrano essersi diretti su altri obiettivi, in particolare su Matthijs de Ligt dell'Ajax e Merih Demiral del Sassuolo.