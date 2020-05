Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato dal proprio profilo Twitter dopo che il Governo ha annunciato la possibilità di ripresa degli allenamenti, da lunedì, esclusivamente per atleti di interesse nazionale di discipline sportive individuali. Le sue dichiarazioni: “Il nostro desiderio è tornare in campo. Ci sono le condizioni per allenarsi in sicurezza all'interno dei centri sportivi e ci auguriamo di farlo prima possibile. Non possiamo che augurarci che il campionato, in condizioni di sicurezza, riparta non solo per ragioni sportive ma anche per evitare conseguenze economiche disastrose per le migliaia di persone che lavorano nel mondo del calcio e per le loro famiglie".