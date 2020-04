La Juventus non ha mai mollato lo sguardo da Lorenzo Pellegrini, centrocampista classe '96 della Roma che i bianconeri avevano provato a prendere già quando era a Sassuolo. E' stato il giocatore a scegliere i giallorossi - che avevano una recompra fissata a 30 milioni - per tornare lì dove è cresciuto. Ed è proprio lo stesso Pellegrini ad allontanare di nuovo la Juve: "Come ho dichiarato tante volte vedo nella Roma una crescita costante, soprattutto a livello di valori e umanità - ha detto a Il Tempo - Mi auguro che il mio percorso di crescita possa essere parallelo a quello della società, per questo credo che io e la Roma possiamo continuare a crescere insieme per toglierci delle soddisfazioni".