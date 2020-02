I fischi dell'Olimpico hanno accompagnato l'uscita dal campo di Lorenzo Pellegrini due giorni fa in Europa League contro il Gent. Ai tifosi non è piaciuta la prestazione del giocatore e non è la prima volta che viene criticato negli ultimi mesi. Chi invece segue con interesse il classe '96 è la Juventus, che già quando era al Sassuolo aveva provato a prenderlo ma Pellegrini preferì tornare in giallorosso dove è cresciuto. Sul contratto di Pellegrini c'è una clausola di rescissione di 30 milioni che la libererebbe dalla Roma, ma, secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore è pronto a dire un nuovo no di fronte a un'eventuale nuovo tentativo della Juve di portarlo in bianconero.