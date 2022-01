Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma, commenta ai canali ufficiali del club giallorosso la sconfitta in rimonta per 4-3 subita all'Olimpico per mano della Juventus: "Alla fine dei 90 minuti conta il risultato e noi abbiamo portato a casa zero punti. Ci ritroviamo sempre qui a commentare queste cose incommentabili. Prendere tre gol così dopo aver fatto 70 minuti dominando la Juve. Prendere tre gol del genere non è possibile, li dovremo riguardare. C'è da lavorare su tutto e stiamo facendo questo processo insieme a Mourinho. Ora però ci siamo stancati di dire che siamo in un processo, dobbiamo migliorare in breve tempo."



GOLASO E BEFFA - "L'emozione, il feeling, la felicità, di segnare il 3-1 di una partita in casa così importante. Poi prendere tre gol, avere la possibilità di rimettere la partita sulla giusta via. Dopo il mio rigore c’erano altri 10 minuti. Sono tanto dispiaciuto. Dispiace per i miei compagni, avrei dato un’altra possibilità di rimettere a posto le cose. Così non è stato."