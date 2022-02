A tutto Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma si racconta nel prossimo numero di SportWeek, ecco un'anticipazione: "Mourinho riesce a tirarti fuori qualcosa anche se non ce l'hai, te la trasmette. Mancini dà quella serenità che permette a un giocatore di rischiare una giocata che altrimenti non farebbe. Mou ci chiede di verticalizzare, il ct cerca il possesso palla e il controllo del gioco".



ARBITRI - "Nessuno ce l'ha con noi, dobbiamo fare un passo indietro e per primo io che mi sono lasciato troppo andare negli atteggiamenti, anche se spero che di episodi come quello contro il Milan non ce ne siano più. Con il Var ci aspettiamo che sia tutto perfetto, ma dobbiamo ricominciare ad avere un comportamento migliore con gli arbitri".