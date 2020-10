In pochi mesi Pedro è diventato subito un giocatore chiave della Roma: contro il Benevento ha firmato il suo secondo gol in giallorosso, e nel post partita non si è nascosto: "Dobbiamo pensare a vincere il campionato. Sì, possiamo conquistare lo scudetto - ha detto a Roma tv - Contro una squadra forte come la Juventus sarà una sfida complicata, ma dobbiamo provarci. Anche se il primo obiettivo rimane la Champions. Io sto qui da poco, ma mi sono subito ambientato e ho dei compagni di altissimo livello".