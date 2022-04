La Roma proverà a corteggiare Paulo Dybala. Come riportato da Radio Radio, il club giallorosso ha messo nel mirino l'argentino in uscita dalla Juventus a parametro zero. Mourinho e Tiago Pinto vorrebbero affiancarlo ad Abraham. Per ora da Trigoria non arrivano conferme ma il giocatore piace eccome soprattutto in caso di partenza di Zaniolo, a sua volta nel mirino della Juventus.