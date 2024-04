Durante la partita tra, si è verificato un momento di apprensione per le condizioni di Evan, difensore della Roma. È stato portato fuori dal campo su una barella dopo essersi accasciato autonomamente, come se avesse perso i sensi.In quel momento, sia i tifosi della Roma che quelli dell'Udinese erano preoccupati per le sue condizioni. Tuttavia, N'Dicka ha rassicurato alzando il pollice, anche applaudito dai tifosi di casa. Daniele De Rossi è corso in campo per sincerarsi delle sue condizioni.Lo staff medico è intervenuto immediatamente con un defibrillatore.era cosciente quando è stato portato fuori dal campo e ha segnalato di aver avvertito dolore al petto.sono poi andati negli spogliatoi per avere ulteriori informazioni sul suo stato di salute. Successivamente, è stata presa la decisione, condivisa dall'Udinese, di sospendere la partita. Si troverà una nuova data per riprendere esattamente dal punto in cui è stata interrotta. Con questa sospensione, larimane adal quinto posto.Secondo quanto riportato da Federico Sala, giornalista di DAZN, potrebbe trattarsi di infarto: "N'Dicka è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo il primo check allo stadio. Da quanto è emerso, potrebbe trattarsi di un infarto. Usiamo il condizionale in attesa di conferme ufficiali".