Pau Lopez, portiere della Roma, parla in diretta Instagram sul canale ufficiale del club.



SUL RIENTRO IN CAMPO - "E' bello tornare a Trigoria dopo tanto tempo. La situazione è un po' strana per tutto quello che dobbiamo fare, ma adesso è necessario. Possiamo solo passare in stanza a prendere l'abbigliamento e indossare sempre la mascherina".



CHE LAVORO FATE - "La squadra è divisa in 3 gruppi da 4, ogni gruppo ha un campo per sé. Noi portieri ci alleniamo due per gruppo, riusciamo a fare quello che facevamo prima ma ovviamente con alcune limitazioni".



SULLA RIPRESA DEL CAMPIONATO - "Faccio il paragone con quello che succede nei negozi. Dal 18 aprono i negozi, dal primo giugno i ristoranti. Credo sia il momento di convivere con questo problema. La gente ha bisogno di ricominciare e anche nel calcio, a parte i calciatori, c'è tutto un mondo di lavoratori che ha bisogno di riprendere. Ovviamente bisogna cercare di correre pochi rischi ma potremmo prendere esempio da chi comincerà prima di noi, come la Bundesliga".