Roma, Paredes a Gazzetta: 'Champions? Ci proveremo fino alla fine'

L'ex bianconerosi è raccontato in un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato di presente e futuro, nonché della possibilità che laraggiunga un piazzamento valido per la prossima, traguardo per cui è in corsa anche la Juventus : "Sono felice di questo rinnovo di contratto: volevo stare qui un altro anno per raggiungere qualcosa di importante con la Roma, prima di tornare in Argentina", le sue parole. "C'è una clausola a favore del Boca Juniors? Il fatto che ci sia o meno cambia poco. Conta la mia scelta, che è stata quella di rinnovare. Adesso penso solo a questo, poi quello che succederà lo vedremo più avanti".

Le parole di Paredes a Gazzetta

- "Ranieri è stato molto importante, mi ha fatto tornare a giocare. È vero, in quei due mesi con Juric ho fatto di tutto per tornare al Boca. E anche la Roma mi aveva detto che se le cose fossero continuate così, avrei potuto iniziare cercarmi un'altra squadra. Per me la fiducia di un allenatore è la cosa più importante. Avevo davvero bisogno quando, appena arrivato, il mister mi ha definito un monumento: quelle parole mi hanno dato la forza di andare avanti".- "Ci proveremo fino alla fine. Ma per riuscirci dovremo dare il 110%, davanti abbiamo delle squadre fortissime. E daremo il massimo anche per vincere gli scontri diretti, che possono essere decisivi".