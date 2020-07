Disponibilità. La parola chiave è questa: sì, perché la Roma che chiude il campionato a Torino sarà ospite della Juventus. Due gare in pochi giorni, contro Toro e Juve, per il penultimo e l'ultimo turno di campionato. I giallorossi non rientreranno nella Capitale tra un impegno e l'altro, ma continueranno il programma di allenamenti a Torino, in casa Juve. Ha avuto l'ok dalla Juventus per utilizzare Vinovo per gli allenamenti di giovedì e venerdì. La struttura, da quando la Juve si è trasferita alla Continassa, è utilizzata solitamente per gli allenamenti dell'Under 23 e alle gare ufficiali di categoria delle varie squadre giovanili, ma fino a sabato l'impianto sarà lasciato ai giallorossi. Sintomo di rapporti positivi tra le due società: Andrea Agnelli ha accettato la richiesta della Roma, una sorta di restituzione del favore fatto nel 2013, quando la squadra allora guidata da Antonio Conte si allenò a Trigoria per preparare la Supercoppa Italiana contro la Lazio.