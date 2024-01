Il periodo negativo della Roma non sembra trovare fine e dopo la sconfitta nel derby, nella serata di ieri è arrivato anche il k.o contro il Milan di Stefano Pioli. Sconfitta che ha lasciato l'amaro in bocca nella società giallorossa, la quale si continua ad interrogare sempre di più sul futuro di Josè Mourinho. Stando a quanto riportato da La Repubblica infatti, nelle prossime ore è stata fissata una call conference tra i Friedkin e la società giallorossa per discutere del futuro del portoghese, con l'ipotesi del rinnovo di contratto che non sembra prendere quota, anzi.