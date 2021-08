Un affare che si è concluso a titolo definitivo con un corrispettivo fisso di 40 milioni di euro che si potranno incrementare con bonus sia legati al rendimento del giocatore che del club giallorossi. Abraham prenderà la maglia numero 9, ha firmato fino al 30 giugno 2026 e sarà l'erede di Dzeko.Le prime parole giallorosse dell'attaccante: ​“Si percepisce quando una società ti vuole davvero e la Roma con me lo ha dimostrato senza mezzi termini. Questo è un Club che merita di lottare per dei titoli. Ho vissuto l'esperienza di vincere trofei importanti e ho intenzione di giocare nuovamente quel tipo di competizioni: voglio aiutare la squadra a raggiungere questo obiettivo e portare la Roma ai livelli a cui merita di stare. È un grande onore essere il numero 9 di questo Club e non vedo l'ora di iniziare e di aiutare la squadra”.