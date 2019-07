Tra i nomi più caldi in uscita in casa Juventus c'è senza dubbio quello di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, è pronta l'offerta della Roma per convincere i bianconeri, in attesa di capire la volontà del Pipita: prestito oneroso da 9 milioni di euro per la prossima stagione e diritto di riscatto fissato a 27 milioni, così da evitare una minusvalenza alla Juventus. Che, però, potrebbe inserire Higuain nell'affare per Nicolò Zaniolo come contropartita e partire all'assalto del gioiello classe '99 del club giallorosso.