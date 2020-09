La Roma non ha nessuna intenzione di vendere Nicolò Zaniolo. Messaggio da recapitare alla Juventus e a tutti gli altri club interessati al classe '99. Il pressing dei bianconeri è alto e Paratici non molla la presa, ma dall'Inghilterra hanno provato il colpo a effetto: secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, nei giorni scorsi a Trigoria si sono presentati alcuni intermediari del Tottenham insieme all'agente Vigorelli, presentando un'offerta da 50 milioni più altri 10 di bonus. Risposta secca della Roma: no, Zaniolo non si tocca.