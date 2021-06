Per la nuova Roma di Josè Mourinho spunta la pazza idea di un ritorno di Wojcech Szczesny in giallorosso. Lo racconta La Gazzetta dello Sport, secondo la quale la Juventus chiede 30 milioni più bonus per piazzare il polacco prima di partire all'assalto di Donnarumma. Una cifra importante e irraggiungibile per la Roma, che però potrebbe approfondire il discorso se la Juve accettasse la formula di un prestito con obbligo di riscatto.