Per l’estate si monitorano già diversi giocatori in casa Roma. E tra questi c’è Stephy Mavididi del Montpellier: classe 98, ala inglese cresciuta nell’Arsenal con un breve passaggio alla Juventus dal 2018 al 2019 (presto per l'Under 23, ha disputato solo una partita in prima squadra, contro la Spal) Lo riporta la Repubblica.