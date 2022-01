Un nuovo caso Covid-19 in Serie A... nella Roma. Dopo il contagio riscontrato ieri ad un titolare della squadra di Mourinho è arrivato un altro tampone positivo, come comunicato dal club giallorosso: "L'AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare". Nel comunicato pubblicato dal club, manca la dicitura "ha completato il ciclo vaccinale". Questo significa che il giocatore - di cui non viene comunicato il nome - non è vaccinato, oppure, non ha la dose booster. Secondo i protocolli della Regione Lazio, le persone non vaccinate o che non hanno completato il ciclo vaccinale dovranno rispettare 10 giorni di isolamento.