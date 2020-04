Si avvicina il mercato estivo, coronavirus permettendo, e le squadre iniziano a organizzare già la prossima stagione. Sì, è vero, questa stagione dovrà ancora avere un verdetto ufficiale, ma i direttori sportivi iniziano a lavorare. Ecco che allora torna in Italia il nome di un ex attaccante della Juventus. La Roma ha rimesso gli occhi su Moise Kean e secondo quanto riportato da Il Messaggero in estate farà un tentativo per strapparlo all'Everton, anche soltanto con la formula del prestito, ed affiancarlo al capitano dei giallorossi, Edin Dzeko.