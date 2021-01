La Roma più vicina a Bryan Reynolds. Ieri Tiago Pinto ha ripreso i contatti per rimettere in piedi l’affare che coinvolge l'esterno del Dallas FC. Come riporta calciomercato.com, c’è stata infatti una chiamata con André Zanotta, il direttore tecnico del Dallas, che ha consigliato al dirigente portoghese di accelerare i tempi, viste le allettanti offerte di Juventus e Bruges sul piatto. Sul piatto 7 milioni più bonus come ultima offerta. Nella notte c'è stato un aggiornamento tra la Roma e l’agente di Reynolds: la Roma ha proposto ora un quinquennale da 1 milione a stagione a salire.