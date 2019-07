La Juventus vuole a tutti i costi concludere la cessione di Gonzalo Higuain alla Roma. I giallorossi hanno un accordo di massima con i bianconeri per il Pipita, che però continua a fare muro nei confronti dell'affare. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la Juventus sta però trattando anche altri affari con i capitolini: disposta a trattare la cessione di Merih Demiral, in prestito oppure per 40 milioni di euro cash, avrebbe il gradimento della Roma in particolare per Daniele Rugani.