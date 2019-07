Non solo Gonzalo Higuain nei piani della Roma. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, i giallorossi starebbero pensando anche ad altre due soluzioni per il reparto avanzato. Il primo nome è quello di Ben Yedder, attaccante del Siviglia esploso nell'ultima stagione. Il secondo obiettivo è Gerard Deulofeu, ex Milan. La Juventus tiene sotto osservazione le mosse della Roma, mentre deve fare i conti con la voglia di rimanere a Torino del proprio tesserato.